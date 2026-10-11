\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u00a0 \u0645\u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u067e\u06cc\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u06cc\u06a9 \u067e\u0631\u0648\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a\u06cc \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0647 \u0628\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u06af\u0631\u062f\u0627\u0646\u06cc \u0645\u062d\u0645\u0648\u062f \u0645\u0639\u0638\u0645\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n