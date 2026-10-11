هفته هشتم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگای اسپانیا با برتری بارسلونا و رئال مادرید مقابل حریفان ادامه یافت.

هفته ۸ فوتبال لیگای اسپانیا / رئال و آتلتیکو در تعقیب بارسا

هفته ۸ فوتبال لیگای اسپانیا / رئال و آتلتیکو در تعقیب بارسا

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

رایو وایکانو - آتلتیک بیلبائو (در دقیقه ۱۳ قطع شد.)

- این دیدار به علت اعتراض هواداران به مالک باشگاه و پرتاب اشیاء از جمله بارش موشک‌های کاغذی و توپ‌های لاستیکی به سمت زمین مسابقه قطع شد. هواداران تیم وایکانو مجموعه‌ای از بروشور را پخش کردند که در آن نوشته شده بود: امروز روز اعتراض است. امروز روزی است که باید رائول مارتین پرسا را مورد انتقاد قرار دهیم.

دپورتیوو آلاوس ۱ - ۲ آتلتیکومادرید (گل‌های آتلتیکو: آلکس گریمالدو در دقیقه ۳۳ و کریستین رومرو ۸۷)

بارسلونا ۳ - ۰ ختافه (گل‌ها: آنتونی گوردون در دقیقه ۲، گابریل ژسوس ۳۰ و ژول کانده ۷۳)

رئال مادرید ۱ - ۰ ویارئال (گل: یان دیاموند در دقیقه ۶۲)

* برنامه - یک شنبه ۱۹ مهر:

الچه - سلتاویگو

رئال سوسیداد - دپورتیوولاکرونیا

رئال بتیس - اوساسونا

راسینگ سانتاندر - والنسیا

* دوشنبه ۲۰ مهر:

لوانته - سویا

در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۲۴ امتیاز در صدر است و تیم‌های آتلتیکومادرید با ۱۹، رئال مادرید با ۱۸ و رئال بتیس با ۱۶ امتیاز دوم تا چهارم هستند.