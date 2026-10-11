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هفته هشتم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگای اسپانیا با برتری بارسلونا و رئال مادرید مقابل حریفان ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
رایو وایکانو - آتلتیک بیلبائو (در دقیقه ۱۳ قطع شد.)
- این دیدار به علت اعتراض هواداران به مالک باشگاه و پرتاب اشیاء از جمله بارش موشکهای کاغذی و توپهای لاستیکی به سمت زمین مسابقه قطع شد. هواداران تیم وایکانو مجموعهای از بروشور را پخش کردند که در آن نوشته شده بود: امروز روز اعتراض است. امروز روزی است که باید رائول مارتین پرسا را مورد انتقاد قرار دهیم.
دپورتیوو آلاوس ۱ - ۲ آتلتیکومادرید (گلهای آتلتیکو: آلکس گریمالدو در دقیقه ۳۳ و کریستین رومرو ۸۷)
بارسلونا ۳ - ۰ ختافه (گلها: آنتونی گوردون در دقیقه ۲، گابریل ژسوس ۳۰ و ژول کانده ۷۳)
رئال مادرید ۱ - ۰ ویارئال (گل: یان دیاموند در دقیقه ۶۲)
* برنامه - یک شنبه ۱۹ مهر:
الچه - سلتاویگو
رئال سوسیداد - دپورتیوولاکرونیا
رئال بتیس - اوساسونا
راسینگ سانتاندر - والنسیا
* دوشنبه ۲۰ مهر:
لوانته - سویا
در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۲۴ امتیاز در صدر است و تیمهای آتلتیکومادرید با ۱۹، رئال مادرید با ۱۸ و رئال بتیس با ۱۶ امتیاز دوم تا چهارم هستند.