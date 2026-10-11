سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد حدود ۴۰ میلیون نفر از هموطنان، معادل ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار، پس از تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست، مشمول افزایش کالابرگ خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بر اساس اعلام این سازمان، سرپرستان خانوار‌های متقاضی برای ثبت درخواست باید به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir مراجعه و فرم خوداظهاری را تکمیل کنند.

مهلت ثبت‌نام متقاضیان تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه اعلام شده است.

بر این اساس، متقاضیان باید در مهلت تعیین‌شده با مراجعه به درگاه اعلام‌شده، درخواست خود را ثبت کنند.