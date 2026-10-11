نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با تأکید بر جایگاه فرهنگ‌ساز پایتخت، شبکه‌سازی فراگیر در ۲۲ منطقه تهران، تقویت تجمعات شبانه مردمی و رصد مستمر کنش‌های فرهنگی و اجتماعی را از اولویت‌های راهبردی این مجموعه برشمرد و خواستار بهره‌گیری منسجم و هدفمند از ظرفیت‌های مردمی برای ارتقای فعالیت‌های تبلیغی و اجتماعی در پایتخت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین موسی‌پور در این دیدار با قدردانی از تلاش‌های مدیر و همکاران شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران بزرگ، اظهار داشت: توفیق حاصل شد بار دیگر در جمع همکاران تهران بزرگ حضور یابیم و در راستای بهبود امور و ارتقای فعالیت‌ها، تصمیمات و تدابیر لازم اتخاذ شود.

وی با اشاره به جایگاه ویژه پایتخت در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی افزود: تهران آینه ایران، جلودار در کنش‌های انقلابی و شهری فرهنگ‌ساز است؛ ازاین‌رو، فعالیت‌های فرهنگی تبلیغی در این کلان‌شهر باید متناسب با ظرفیت‌ها، اقتضائات و انتظارات موجود، با رویکردی فعال، منسجم و برنامه‌محور دنبال شود.

نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، شبکه‌سازی گسترده در ۲۲ منطقه تهران بزرگ را از اولویت‌های مهم این مجموعه برشمرد و تصریح کرد: لازم است همه عناصر فعال و اثرگذار، اعم از دستگاه‌های دولتی، مجموعه‌های مردمی، تشکل‌های فرهنگی و اجتماعی و ظرفیت‌های محلی، در قالب شبکه‌ای منسجم به یکدیگر متصل شوند. در این مسیر، مساجد، حسینیه‌ها، هیئات مذهبی، مجموعه‌های مردم نهاد و دیگر کانون‌های حضور و ارتباط مردم نیز باید مورد توجه قرار گیرند تا زمینه تعامل مؤثر، هماهنگی سریع و اقدام به‌موقع در سطح شهر فراهم شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسی‌پور در ادامه، با تأکید بر اهمیت تجمعات شبانه مردمی، نقش این اجتماعات در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن و ناکام ماندن آنان در دستیابی به اهداف شوم خود خاطرنشان کرد: باید از همه ظرفیت‌های موجود برای تقویت میادین و فراهم‌سازی زمینه حضور پرشور مردم استفاده شود.

وی، اعزام سخنرانان متناسب با شرایط و اقتضائات هر اجتماع، با رعایت اصل وحدت و انسجام، و نیز طراحی و اجرای برنامه‌های متنوع و اثرگذار در اجتماعات شبانه را از دیگر ضرورت‌های فعالیت این مجموعه عنوان کرد و بر لزوم پرهیز از اقدامات مقطعی و حرکت به سمت برنامه‌ریزی هدفمند و مستمر تأکید داشت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همچنین رصد مستمر فعالیت‌ها و کنش‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در سطح تهران بزرگ را ضروری دانست و بیان کرد: برای شناخت دقیق فضای شهر و پاسخ‌گویی متناسب به رویداد‌ها و تحولات، باید فعالیت‌ها به‌صورت مستمر پایش و ظرفیت‌های موجود شناسایی شوند. حضور به‌موقع شورا در تجمعات و رویداد‌های مردمی و طراحی برنامه متناسب با شرایط هر منطقه، مستلزم برخورداری از شبکه ارتباطی فعال، اطلاعات به‌روز و سازوکار هماهنگی مؤثر است.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین موسی‌پور در پایان، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های سازمانی و مردمی، ارتقای هماهنگی میان مناطق و تقویت رویکرد برنامه‌محور، خواستار پیگیری جدی تصمیمات اتخاذشده در راستای بهبود عملکرد و افزایش اثربخشی فعالیت‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران بزرگ شد و افزود: نقش آفرین اصلی و محوری مراسم، رویداد‌ها و تجمعات، مردم هستند و هر گونه ورود دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغی باید به تقویت بافت و ساخت مردمی این فعالیت‌ها منجر شود.