به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران اعلام کرد عملیات انهدام مهمات عمل‌نکرده ناشی از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز یکشنبه ۱۹ مهر از ساعت ۱۰ تا ۱۴ در شهرستان پاکدشت انجام می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، احتمال شنیده‌شدن صدای انفجار ناشی از عملیات فنی وجود دارد و از شهروندان خواسته شده است ضمن حفظ آرامش، به شایعات توجه نکنند.