به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان در این نشست با اشاره به وضعیت آسانسور‌های استان گفت: از مجموع ۶۲ آسانسور بررسی‌شده، چهار آسانسور تأییدیه معتبر دارند، ۲۰ آسانسور با وجود دریافت تأییدیه در گذشته، تأییدیه سالانه خود را تمدید نکرده‌اند، در ۱۱ مورد نیز ممانعت از بازرسی گزارش شده، پنج آسانسور مهر و موم شده‌اند و ۱۲ آسانسور نیز در حال بازرسی هستند تا در صورت احراز شرایط، تأییدیه لازم را دریافت کنند.

ضرغام‌پور همچنین اختلاف میان برخی مالکان ساختمان‌ها و شرکت‌های نصب آسانسور را از موانع رفع نواقص و دریافت تأییدیه ایمنی دانست و افزود: در برخی موارد، شرکت‌های نصب پس از انجام بخشی از عملیات اجرایی، ادامه کار را رها کرده‌اند و اختلاف بر سر هزینه تکمیل کار، تعیین تکلیف آسانسور‌ها را با مشکل مواجه کرده است.

ضرغام‌پور با اشاره به پیگیری این موضوع از طریق سازمان ملی استاندارد، بر ضرورت بررسی موانع قانونی و یافتن راهکاری برای تعیین تکلیف آسانسور‌های بلاتکلیف تأکید کرد.

مدیرکل موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت مصرف انرژی گفت: این اقدامات در دو بخش کاهش مصرف در اداره‌کل استاندارد و بهینه‌سازی مصرف در دستگاه‌های اجرایی دنبال شده است.

وی از جایگزینی تجهیزات پرمصرف با تجهیزات کم‌مصرف، بهینه‌سازی موتورخانه‌ها با استفاده از شرکت‌های بازرسی و نصب پنل‌های خورشیدی در اداره‌کل استاندارد خبر داد.

ضرغام‌پور همچنین با اشاره به اصلاح شبکه آب این اداره‌کل اظهار کرد: با شناسایی و رفع نشتی در چهار نقطه شبکه آب، هزینه ماهانه آب از حدود ۲۰۰ میلیون تومان به ۹۰ میلیون تومان کاهش یافته است.

لقمانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد، نیز در این نشست با اشاره به برخی تخلفات در عرضه کالاها، از جمله کم‌فروشی در وزن و مقدار محصولات و مشکلات مربوط به کیفیت برخی مصالح ساختمانی، بر ضرورت تقویت نظارت‌ها تأکید کرد.

وی خواستار برگزاری گشت‌های مشترک و عملیاتی با حضور بازرسان استاندارد و تعزیرات حکومتی شد تا کیفیت محصولات و رعایت ضوابط در محل تولید و عرضه بررسی شود.

لقمانی همچنین بر ضرورت آگاهی‌بخشی و تذکر اولیه به متخلفان و پیگیری قانونی تخلفات در صورت تداوم یا رعایت نکردن ضوابط تأکید کرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در این نشست، با اشاره به ناترازی انرژی در کشور گفت: مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری از موضوعات اساسی و اثرگذار بر تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار است.

رحمانی با بیان اینکه انرژی یکی از زیرساخت‌های اصلی توسعه به شمار می‌رود، افزود: افزایش ظرفیت تولید انرژی به‌تنهایی برای رفع ناترازی کافی نیست و اصلاح الگوی مصرف باید به‌طور جدی در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به گزارش بهینه‌سازی ۳۸۱ موتورخانه، بر ضرورت بررسی فرایند اجرا و اطمینان از تأیید صلاحیت عوامل فنی تأکید کرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر نظارت بر کیفیت مصالح ساختمانی در محل تولید و انبار‌ها گفت: مقرر شد کمیته‌ای با حضور نمایندگان اداره‌کل استاندارد و تعزیرات حکومتی، کیفیت محصولات را در محل تولید و شرایط نگهداری و انبارش آنها را بررسی کند.

رحمانی بیان کرد: در محل تولید، باید تذکرات لازم به‌سرعت داده شود و در صورت رعایت نکردن ضوابط، برخورد قانونی و جرایم بازدارنده اعمال شود؛ زیرا حفظ جان و ایمنی مردم نباید تحت تأثیر منافع اقتصادی افراد قرار گیرد.