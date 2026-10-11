مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ارائه خدمات تخصصی سلامت روان در مناطق آسیب‌دیده از جنگ و بحران و همچنین به مراجعان مراکز درمانی و بیمارستان‌ها در دستور کار دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا شالبافان روز یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته سلامت روان در وزارت بهداشت اظهار کرد: خدمات به آسیب دیدگان جنگ توسط روان‌شناسان دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد ارائه شده و گروه‌های مختلفی از جمله افراد ساکن مناطق آسیب‌دیده و افرادی را که برای دریافت خدمات سلامت به بیمارستان‌ها مراجعه کرده بودند، در بر گرفته است.

شالبافان با اشاره به توسعه برنامه‌های غربالگری اختلالات روانی گفت: غربالگری اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) از میانه بحران در سامانه یکپارچه بهداشت کشور تعریف شد و در کنار بررسی اضطراب و افسردگی، غربالگری افکار خودکشی و علائم اولیه سایر اختلالات روانی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل سلامت روان وزارت بهداشت از افزایش شمار مراکز سلامت روانی و اجتماعی (سراج) در کشور خبر داد و گفت: این مراکز با هدف ارائه خدمات یکپارچه سلامت روان در سطوح مختلف نظام سلامت فعالیت می‌کنند.

وی توضیح داد: خدمات در سطح نخست از طریق مراکز جامع سلامت ارائه می‌شود و افرادی که به خدمات تخصصی‌تر نیاز دارند، به مراکز سطح دوم ارجاع داده می‌شوند؛ مراکزی که با حضور روان‌پزشک، روان‌شناس و مددکار اجتماعی، خدمات تخصصی و بین‌بخشی ارائه می‌کنند.

شالبافان با بیان اینکه شمار مراکز سراج در پایان سال گذشته ۱۱۴ مرکز بود، افزود: در ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۵، یکصد و پانزدهمین مرکز در شهرستان میناب افتتاح شد و در ادامه نیز با همکاری بخش‌های مختلف وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی، شمار این مراکز به ۱۴۸ مرکز افزایش یافت.

وی ادامه داد: درخواست دانشگاه‌های علوم پزشکی برای راه‌اندازی مراکز جدید همچنان ادامه دارد که نشان‌دهنده اهمیت موضوع سلامت روان، احساس نیاز در مناطق مختلف و اثربخشی این برنامه در مناطق تحت پوشش است.

مدیرکل سلامت روان وزارت بهداشت با قدردانی از همکاری دستگاه‌های مختلف، سازمان‌ها، انجمن‌های علمی و سازمان‌های مردم‌نهاد در توسعه برنامه‌های سلامت روان، تأکید کرد: ارائه خدمات در این حوزه با مشارکت بخش‌های مختلف و با هدف افزایش دسترسی مردم به حمایت‌های تخصصی دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: خدمات مورد اشاره، از خط ۱۹۰ تا مراکز جامع سلامت و مراکز سراج، در چارچوب نظام ارجاع به‌صورت رایگان ارائه می‌شود.