کتابخانه عمومی فرشتگان میناب شیراز، با زیربنای ۱۷۰۰ مترمربع در پنج طبقه و برخوردار از ۱۹ هزار جلد کتاب و فضا‌های متنوع فرهنگی، آموزشی و مطالعاتی، ۲۰ مهرماه، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عملیات احداث این کتابخانه در سال ۱۴۰۱ در خیابان فال‌اسیری منطقه ۱۱ شیراز آغاز شد. این پروژه با حمایت شهرداری شیراز و شورای اسلامی شهر احداث شده و طراحی، تجهیز و آماده‌سازی آن با اختصاص ۵۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان فارس به انجام رسیده است.

کتابخانه عمومی فرشتگان میناب شیراز با هدف توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و گسترش دسترسی شهروندان به خدمات کتابخانه‌ای، از بخش‌های متنوعی برخوردار است. بخش کودک، بازی نوجوان، اتاق علم و خلاقیت، ساختکده، اتاق جلسات، نگارخانه، مخزن کتاب، بخش خردمندان، مرجع، نشریات و آرشیو نشریات، از جمله فضا‌های پیش‌بینی‌شده در این مجموعه است.

همچنین خدمات مبتنی بر وب، سالن‌های مطالعه عمومی بانوان و آقایان، اتاقک‌های مطالعه اختصاصی، بخش مهارت‌آموزی و نوآوری و فضای کار اشتراکی، از دیگر امکانات این کتابخانه به شمار می‌رود که امکان بهره‌مندی گروه‌های مختلف سنی از خدمات فرهنگی، آموزشی و مطالعاتی را فراهم می‌کند.