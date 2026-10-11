مدیر امور آب بروجرد با اشاره به بارش های پاییزی و خطرات ناشی از سیلاب های احتمالی از لایروبی رودخانه ها و پاکسازی پل ها در این شهرستان خبر داد.



به گزارش در اجرای مصوبات ستاد بحران استان لرستان و کارگروه لایروبی رودخانه ها، انهار و کانال ها، عملیات لایروبی رودخانه ی سراب سفید و پاکسازی دهانه پل‌ها در محدوده ی روستا‌های کرکیخان و بندیزه شهرستان بروجرد انجام شد.



حمزه حسنوند با اشاره به استفاده از امکانات، تجهیزات و ماشین آلات بیل مکانیکی و ماشین های راهداری در اجرای این طرح، افزود: این عملیات با هدف افزایش ظرفیت آبگذری، رفع انسداد دهانه ی پل ها، پیشگیری از خطرات ناشی از سیلاب و بهبود ایمنی مناطق پایین دست در شهرستان بروجرد اجرا شده است. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ مدیر امور آب شهرستان بروجرد گفت:حمزه حسنوند با اشاره به استفاده از امکانات، تجهیزات و ماشین آلات بیل مکانیکی و ماشین های راهداری در اجرای این طرح، افزود: این عملیات با هدف افزایش ظرفیت آبگذری، رفع انسداد دهانه ی پل ها، پیشگیری از خطرات ناشی از سیلاب و بهبود ایمنی مناطق پایین دست در شهرستان بروجرد اجرا شده است.

مدیر امور آب بروجرد با تأکید بر ضرورت اجرای مصوبات کارگروه لایروبی و پاکسازی نقاط بحرانی رودخانه‌ها و کانال‌ها در این شهرستان گفت: این عملیات در چارچوب مصوبات ستاد بحران و کارگروه لایروبی رودخانه ها، انهار، کانال‌ها و با نظارت امور آب شهرستان بروجرد انجام شده است.