به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: در راستای اجرای پویش ملی «ارمغان مهر ۱۴۰۵» و با همت خیرین و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر شهرستان پلدشت، ۲۳۰ بسته لوازم‌التحریر به ارزش مجموع ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تهیه و میان دانش‌آموزان نیازمند و کم‌برخوردار توزیع شد.

حمید محبوبی افزود: این بسته‌ها با هدف حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و تأمین بخشی از نیاز‌های آموزشی آنان، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید تهیه و توزیع شده است.