به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سید محسن لطیفی مدیرکل صدا و سیمای استان در جلسه هماهنگی پوشش رسانه ای رزمایش بزرگ جان‌فدایان بر آمادگی کامل رسانه استانی برای پوشش مطلوب رسانه ای این رویداد و نشان دادن عظمت حضور جانفداها از شبکه استانی و شبکه های سراسری تاکید کرد و گفت: روز چهارشنبه مردم دنیا اراده پولادین یکصد هزار جانفدا را برای خونخواهی رهبر شهید و اطاعت از رهبر معظم انقلاب از قاب رسانه تماشا خواهند کرد.

سرهنگ جهان‌بخش عطایی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان نیز اظهار کرد: رزمایش ۱۰۰ هزارنفری جان‌فدایان حسینی و ولایت‌مدار استان اردبیل باهدف نمایش همبستگی ملی و اقتدار مردم، روز چهارشنبه بیست و دوم مهرماه هم‌زمان در سراسر استان و با حضور اقشار و آحاد مختلف مردم برگزار خواهد شد.

وی با دعوت از عموم مردم برای شرکت در این رویداد افزود: از عموم مردم همیشه در صحنه و ولایت‌مدار استان جهت شرکت در این رویداد عظیم مردمی دعوت به عمل می‌آید و امیدواریم مردم استان با حضور خود، بار دیگر دشمنان این ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مأیوس کنند و عزت و عظمت خود را به نمایش بگذارند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل ادامه داد: این رزمایش با محوریت نمایش اقتدار مردمی و همبستگی ملی برگزار می‌شود و انتظار می‌رود با استقبال گسترده اقشار مختلف جامعه، صحنه‌ای ماندگار از اتحاد و همدلی مردم استان اردبیل رقم بخورد.

سرهنگ عطایی یادآور شد: برگزاری چنین رزمایش‌هایی نقش مهمی در تقویت روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر تهدید‌های دشمنان دارد و حضور پرشور مردم در این رویداد، پیام روشنی به دشمنان نظام اسلامی خواهد بود.