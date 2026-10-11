به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، درمراسم افتتاح این مرکزاستانداربا قدردانی ازکسب رتبه ششم استان کرمان در مدیریت بحران گفت: ما در شرایط خاصی از نظر وقوع بحران‌ها قرار داریم و نباید منتظر وقوع حادثه باشیم، باید تمرکز اصلی ما روی پیشگیری باشد.

وی افزود: گزارش عملکرد‌ها نشان می‌دهد که ما یک آمادگی احتمالی در حال حاضر برای هر شرایطی داریم و لازم است این آمادگی حفظ شود وبه فرمانداران تاکید می‌کنم از نقاط پرخطر بازدید وامنیت مناطق مسکونی را در نظر بگیرند و از بحران‌های گذشته تجربه لازم را به کار ببرند.

استاندار افزود:با توجه به شرایط موجود، مناطق شرقی کشور ممکن است به مدت یک ماه قطعی گاز داشته باشد و بایستی برنامه ریزی و پیش بینی‌های لازم برای تهیه نفت سفید و سیلندر و گاز ال پی جی داشته باشیم.

وی بیان کرد: قرار شده بررسی شود که چه گونه برنامه صرفه جویی را در کل استان در بخش خانگی و خدمات و صنعت و معدن داشته باشیم تا با این صرفه‌جویی کلی، قطعی گاز در مناطق شرقی استان نداشته باشیم یا کمتر اتفاق بیفتد.

اقای طالبی گفت: سیل بند جنوب باید زودتر تمام شود و به صورت جدی برای تامین اعتبار پروژه درحال تلاشیم و پروژه را بایستی فعلا از منابع دیگر بصورت قرضی تامین اعتبار کنیم وجلو ببریم تا با بهتر شدن شرایط اعتبار طرح هم تامین شود.