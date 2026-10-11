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مرکز مانیتورینگ واحد هشدار سریع در اداره کل مدیریت بحران استان کرمان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، درمراسم افتتاح این مرکزاستانداربا قدردانی ازکسب رتبه ششم استان کرمان در مدیریت بحران گفت: ما در شرایط خاصی از نظر وقوع بحرانها قرار داریم و نباید منتظر وقوع حادثه باشیم، باید تمرکز اصلی ما روی پیشگیری باشد.
وی افزود: گزارش عملکردها نشان میدهد که ما یک آمادگی احتمالی در حال حاضر برای هر شرایطی داریم و لازم است این آمادگی حفظ شود وبه فرمانداران تاکید میکنم از نقاط پرخطر بازدید وامنیت مناطق مسکونی را در نظر بگیرند و از بحرانهای گذشته تجربه لازم را به کار ببرند.
استاندار افزود:با توجه به شرایط موجود، مناطق شرقی کشور ممکن است به مدت یک ماه قطعی گاز داشته باشد و بایستی برنامه ریزی و پیش بینیهای لازم برای تهیه نفت سفید و سیلندر و گاز ال پی جی داشته باشیم.
وی بیان کرد: قرار شده بررسی شود که چه گونه برنامه صرفه جویی را در کل استان در بخش خانگی و خدمات و صنعت و معدن داشته باشیم تا با این صرفهجویی کلی، قطعی گاز در مناطق شرقی استان نداشته باشیم یا کمتر اتفاق بیفتد.
اقای طالبی گفت: سیل بند جنوب باید زودتر تمام شود و به صورت جدی برای تامین اعتبار پروژه درحال تلاشیم و پروژه را بایستی فعلا از منابع دیگر بصورت قرضی تامین اعتبار کنیم وجلو ببریم تا با بهتر شدن شرایط اعتبار طرح هم تامین شود.