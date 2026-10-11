به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیرعامل بنیاد هدایت کشور در نشست با امامان جماعت مساجد شهرستان طبس گفت: یکی از وظایف اصلی مسجد تقویت «ولایت عرضی» است و ولایت عرضی به معنای محبت میان انسان‌ها و تقویت پیوند‌های اجتماعی است.

حجت‌الاسلام میرمحمدیان با تاکید بر اینکه مسجد باید زمینه‌ساز گسترش ارتباطات صمیمانه و برادرانه در جامعه باشد افزود: استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای تحکیم پیوند‌های مردمی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد که در طرحی به نام قبس به آن پرداخته می‌شود.

وی گفت: قبس به معنای شعله یا نوری است که انسان برای روشن کردن اطراف خود به همراه می‌برد و در این نگاه، هر فرد می‌تواند با گسترش محبت و تقویت ارتباطات صمیمانه، اطرافیان خود را از این نور بهره‌مند کند.

مدیرعامل بنیاد هدایت کشور افزود: هنگامی که ارتباطات میان مردم مستحکم باشد، جامعه نیز استحکام بیشتری پیدا می‌کند و زمینه نفوذ دشمن و ایجاد فاصله میان مردم کاهش می‌یابد.

حجت‌الاسلام میرمحمدیان با اشاره به اهمیت فضای مجازی در زندگی امروز مردم گفت: فضای مجازی صرفاً محلی برای گذراندن وقت نیست، بلکه بخش قابل توجهی از زندگی مردم، از معاملات و ارتباطات گرفته تا آموزش و کسب اطلاعات، در این فضا جریان دارد.

در این نشست، موضوع نقش امامان جماعت در ارتباط مؤثر با جوانان، تقویت امیدآفرینی و بهره‌گیری از ظرفیت مساجد و فضای مجازی برای تحکیم پیوند‌های اجتماعی بررسی شد.