معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز از اجرای ۱۰۷ کیلومتر عملیات بهسازی، درزگیری و ترمیم آسفالت در محورهای مواصلاتی استان طی نیمه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مهدی حاج‌علی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه نگهداری راه‌ها اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی تردد، بهبود کیفیت سطح جاده‌ها و افزایش دوام آسفالت، عملیات متنوعی در شش ماه نخست امسال در محورهای استان به اجرا درآمده است.

وی با تشریح جزئیات این اقدامات افزود: از مجموع عملیات انجام‌شده، ۷۰ کیلومتر به درزگیری، ۲۶ کیلومتر به اجرای روکش‌های حفاظتی اسلاری سیل و میکروسرفیسینگ، ۹ کیلومتر به لکه‌گیری و اجرای لایه بیندر و ۲ کیلومتر نیز به روکش آسفالت توپکا اختصاص داشته است.

حاج‌علی با تأکید بر اهمیت آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین در شبکه حمل‌ونقل کشور گفت: با توجه به حجم بالای تردد در این محور و نقش آن در جابه‌جایی مسافران و کالا، نگهداری مستمر و ترمیم به‌موقع رویه آسفالت از اولویت‌های مهم راهداری استان به شمار می‌رود.

معاون راهداری البرز همچنین با اشاره به نقش اقدامات پیشگیرانه در مدیریت زیرساخت‌های جاده‌ای تصریح کرد: شناسایی و رفع آسیب‌های سطح آسفالت پیش از گسترش خرابی‌ها، ضمن افزایش عمر مفید راه‌ها، از تحمیل هزینه‌های بیشتر برای تعمیرات اساسی در سال‌های آینده جلوگیری می‌کند.

بر اساس این گزارش، استان البرز دارای یک‌هزار و ۶۶۶ کیلومتر آزادراه، بزرگراه و راه‌های اصلی و فرعی است که نگهداری و ارتقای کیفیت این شبکه، نقش مهمی در افزایش ایمنی و تسهیل تردد کاربران جاده‌ای دارد.