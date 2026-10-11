استاندار خراسان جنوبی در نشست ستاد تنظیم بازار استان گفت: نظارت‌ها باید تخصصی، مستمر و متناسب با مسئولیت هر دستگاه باشد و تأمین و ذخیره‌سازی کالا‌های اساسی از جمله گندم، برنج، روغن، آرد و سوخت باید با جدیت دنبال شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در نشست ستاد تنظیم بازار استان، با اشاره به افزایش قیمت‌ها و ضرورت مقابله با تخلفات اقتصادی گفت: نظارت‌ها باید تخصصی، مستمر و متناسب با مسئولیت هر دستگاه باشد تا از احتکار، گران‌فروشی و سایر تخلفات جلوگیری شود.

هاشمی با بیان اینکه بازار در شرایط کنونی از مهم‌ترین اولویت‌های استان است، افزود: دستگاه‌های متولی، به‌ویژه سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت، باید با هماهنگی بیشتر، وضعیت تأمین، توزیع و قیمت کالا‌ها را به‌صورت دقیق رصد کنند و گزارش‌های کارشناسی و مستند ارائه دهند.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی برای شرایط اضطراری گفت: ذخایر راهبردی کالا‌های اساسی از جمله گندم، برنج، روغن، آرد و سوخت باید به میزان کافی تأمین شود تا در صورت بروز شرایط خاص، خدمات‌رسانی به مردم با مشکل مواجه نشود.

استاندار همچنین بر ضرورت تأمین سوخت مورد نیاز نانوایی‌ها، واحد‌های تولیدی، مرغداری‌ها، گلخانه‌ها، معادن و سایر واحد‌های صنفی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های مسئول باید پیش از بروز مشکل، نیاز‌ها را شناسایی و برای تأمین به‌موقع سوخت برنامه‌ریزی کنند.

هاشمی با اشاره به لزوم حمایت از تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان کالا‌های اساسی، خواستار پیگیری مشکلات واحد‌های تولیدی، تأمین مواد اولیه صنایع استان و رفع موانع موجود در تأمین و توزیع برنج و مرغ شد و گفت: در کنار نظارت بر بازار، حمایت از تولید و فعالان اقتصادی نیز باید با جدیت دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با متخلفان گفت: هرگونه سوءاستفاده از شرایط موجود، به‌ویژه در زمینه توزیع نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی، پذیرفتنی نیست و با متخلفان باید بدون اغماض برخورد شود.

استاندار با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی صحیح درباره وضعیت بازار افزود: در کنار معرفی تخلفات، باید از واحد‌های صنفی، نانوایان و تولیدکنندگانی که کالا‌ها را با رعایت ضوابط و قیمت‌های مناسب عرضه می‌کنند نیز قدردانی شود تا اقدامات مثبت و خدمات فعالان اقتصادی به اطلاع مردم برسد.

هاشمی در ادامه بر ضرورت پیگیری مطالبات فروشگاه‌های همکار در طرح‌های تأمین و توزیع کالا تأکید کرد و خواستار پرداخت به‌موقع مطالبات این واحد‌ها شد.