به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «ولی‌الله ناصری» مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام، با اعلام این خبر اظهار کرد: به دنبال وصول گزارش محرمانه و نیز بررسی‌های فنی از رفتار بار مصرفی در محدوده اظهارشده و اخذ مجوز قضایی، ۵ دستگاه ماینر در شهر ایلام کشف و ضبط شد.

وی ضمن تقدیر از همکاری دستگاه‌های امنیتی، به‌ویژه سربازان گمنام امام زمان (عج)، فرماندهی انتظامی و پلیس امنیت اقتصادی، تصریح کرد: سوداگران انرژی که سرمایه‌های این مملکت را قاچاق می‌کنند، بی‌شک به منافع جامعه لطمه جبران‌ناپذیری می‌زنند.

ناصری افزود: یکی از دلایل محدودیت‌های حاضر، وجود دستگاه‌های استخراج غیرمجاز رمزارز است و برق‌آشام‌ها باعث خسارات فراوان به شبکه و مردم می‌شوند.

وی تأکید کرد: شهروندان می‌توانند هرگونه اطلاعات از ماینر‌های غیرمجاز را به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک کنند و مطمئن باشند با حفظ محرمانگی کامل، گزارش آنها پیگیری شده و پاداش همکاری پرداخت خواهد شد.