به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرماندار بابلسر با اشاره به میزبانی این شهرستان از ۱۸ میلیون و ۳۵۰ هزار مسافر و گردشگر در شش‌ماهه نخست سال، خواستار توجه به جمعیت شناور در محاسبات آماری و تخصیص اعتبارات شهرستان‌های ساحلی شد.

قربانعلی ولی‌زاده در نشست هم‌اندیشی معاونان آمار، نقشه و اطلاعات مکانی استان‌ها با حضور رئیس سازمان آمار کشور و مدیرکل سازمان برنامه و بودجه، سرشماری عمومی نفوس و مسکن به روش ثبتی‌مبنا در سال ۱۴۰۵ را از پایه‌های اصلی برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای آینده کشور دانست.

وی افزود: با وجود حضور میلیون‌ها مسافر در بابلسر، زیرساخت‌ها و اعتبارات شهرستان متناسب با جمعیت ثابت آن در نظر گرفته می‌شود؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر خدمات عمومی و زیرساخت‌ها وارد می‌کند.

فرماندار بابلسر گفت: ضروری است جمعیت شناور و میزان واقعی حضور مسافران در محاسبات آماری و نظام تخصیص منابع و اعتبارات ملی و استانی لحاظ شود تا شهرستان‌های ساحلی متناسب با نیاز‌های واقعی خود از منابع بهره‌مند شوند.

ولی‌زاده همچنین با اعلام آمادگی فرمانداری بابلسر برای همکاری در اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا سال ۱۴۰۵ افزود: فرمانداری آماده است امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز را در اختیار مجریان قرار دهد.

وی ابراز امیدواری کرد سازمان برنامه و بودجه با توجه ویژه به شرایط شهرستان‌های ساحلی، زمینه بهره‌مندی عادلانه‌تر این مناطق از منابع و اعتبارات را فراهم کند.