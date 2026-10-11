در دویست و بیست و چهارمین شب ایستادگی ملت ایران، مردم ولایت‌مدار و انقلابی خوی در تجمعی پرشور در میدان غدیر این شهر، گرد هم آمدند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم ولایت‌مدار و انقلابی خوی در تجمعی پرشور در میدان غدیر این شهر، با حضور علی علائی، معاون استاندار آذربایجان‌غربی و فرماندار ویژه شهرستان خوی و جمعی از مسئولان، گرد هم آمدند و با ابراز احساسات و اعلام مواضع خود، یاد و خاطره رهبر شهید را گرامی داشتند.

این اجتماع شبانه با حضور گسترده مردم و در فضایی آکنده از شور و همدلی برگزار شد و حاضران با حضور در میدان غدیر، بر همراهی و همبستگی خود تأکید کردند.