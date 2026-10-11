به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد ، در هشدار هواشناسی سطح زرد شماره۳۴ آمده است: براساس بررسی آخرین الگو‌های پیش یابی و با عبور متناوب موج از تراز میانی جو، وضعیت جوی استان همراه با رگبار متناوب باران و رعدوبرق همراه با وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود.

از روز دوشنبه بیستم مهرماه، مخاطره رگبار باران و رعدوبرق و تند باد لحظه‌ای در همه مناطق استان آغاز می‌شود که تا اواخر هفته جاری ادامه خواهد داشت.

در اثر این مخاطره، احتمال آبگرفتگی معابر شهری، سیلابی شدن رودخانه ها؛ احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی در اثر تندباد لحظه‌ای وجود دارد.

براساس اطلاعیه هواشناسی، در این شرایط آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران، خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و اجتناب از فعالیت‌های کوهنوردی، پرهیز از سفر‌های غیر ضروری و احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای، توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی و تسریع در برداشت محصولات باغی ضروری است.