به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، رئیس دانشگاه شهرکرد گفت: بر اساس جدیدترین نتایج منتشرشده از سوی مؤسسه معتبر رتبه‌بندی «تایمز» (Times Higher Education) در ویرایش ۲۰۲۷، دانشگاه شهرکرد موفق به حضور و کسب جایگاه در بازه رتبه‌ای ۱۶۰۰-۱۴۰۱ شد.

کریمی افزودک این موفقیت، نشان‌دهنده تداوم تلاش‌ها برای رشد کمی و کیفی فعالیت‌های علمی دانشگاه در سطح بین‌المللی است.

به گفته وی بررسی دقیق تغییرات ساختاری رتبه‌بندی تایمز نشان می‌دهد که حضور دانشگاه شهرکرد در این بازه، در شرایطی رقم خورده است که رقابت جهانی به شدت افزایش یافته است. در ویرایش ۲۰۲۷، تعداد دانشگاه‌های حاضر در این نظام رتبه‌بندی به ۳۱۴۶ مؤسسه افزایش یافته است.