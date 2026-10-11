سومین جشنواره ملی زعفران، با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی، فرآوری و صادرات زعفران با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی برگزار می‌شود.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در حاشیه نشست با فعالان اقتصادی استان گفت: سومین جشنواره ملی زعفران، با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی، فرآوری و صادرات این محصول راهبردی، ارتقای کیفیت زعفران ایرانی و تقویت جایگاه آن در بازار‌های بین‌المللی برگزار می‌شود.

غلامحسین مظفری با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌ شده افزود: خوشحالیم که مقدمات برگزاری سومین جشنواره ملی زعفران در خراسان رضوی فراهم شده است. این جشنواره از چهارم تا هفتم آبان‌ماه با کیفیت مطلوب و در شرایط مناسب برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه زعفران ادامه داد: خراسان رضوی یکی از استان‌های مهم زعفران‌خیز کشور است و توجه ویژه‌ای به مراحل کاشت و داشت این محصول شده است. در مراحل فرآوری نیز شرکت‌های فعال در این حوزه و شرکت‌های صادرکننده مجموعاً تلاش کرده‌اند و همچنان تلاش می‌کنند تا از ظرفیت زعفران به‌عنوان محصولی راهبردی و مهم در استان، استفاده مطلوب‌تر و مؤثرتری صورت گیرد.

وی بیان کرد: برای برگزاری این جشنواره، همه ارکان استان بسیج شده‌اند تا رویدادی درخور ظرفیت‌های زعفران خراسان رضوی برگزار شود. از مهمانان و دستگاه‌های متولی متعدد در سطح کشوری و بین‌المللی دعوت شده است و از وزارت امور خارجه نیز برای حضور و مشارکت در این رویداد دعوت به عمل آمده تا زمینه گفت‌و‌گو و بررسی مسائل این حوزه فراهم شود.

مظفری با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای حمایت از تولیدکنندگان و توسعه صادرات زعفران تصریح کرد: شرایط کشور به‌گونه‌ای است که باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم تا به تولیدکنندگان کمک شود، صادرات توسعه یابد و هم برند صادراتی زعفران و هم کیفیت تولید این محصول در کشور و استان ارتقا پیدا کند. طبیعتاً در این مسیر باید توجه ویژه‌ای نیز به فرآوری زعفران داشته باشیم.

وی با اشاره به الزامات قانونی و اجرایی حوزه زعفران بیان کرد: شاید یکی از مهم‌ترین نکات این باشد که مطابق قانون برنامه توسعه هفتم، تولید زعفران باید شناسنامه‌دار شود و شرکت‌های صادرکننده نیز به تعبیر دیگر باید دارای کد QR و شناسه لازم برای صادرات باشند. این موارد از الزامات اجتناب‌ناپذیری هستند که باید در کنار سایر مسائل تولیدکنندگان و صادرکنندگان مورد توجه قرار گیرند.

وی با اشاره به پیچیدگی برخی مسائل پیش‌روی فعالان این حوزه خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از مسائل تولیدکنندگان و صادرکنندگان، به تعبیر من، در طول مدت طولانی پیچیده شده‌اند. باید برای حل این مسائل تلاش کنیم و در عین حال، الزامات قانونی مربوط به شناسنامه‌دار شدن محصول و شناسه‌های صادراتی را نیز مورد توجه قرار دهیم.

استاندار خراسان‌رضوی با تأکید بر ضرورت افزایش اختیارات استان در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با زعفران گفت: به‌طور طبیعی، انتظار ما از مسئولان ملی این است که تا حد امکان، اختیارات تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف زعفران به استان تفویض شود؛ البته این امکان وجود دارد که دامنه این اختیارات افزایش یابد و زمینه برای تصمیم‌گیری مؤثرتر در سطح استان فراهم شود.

وی در تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه صادرات زعفران افزود: رئیس کل گمرکات کشور در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که چندی پیش برگزار شد، موضوع ایجاد گمرک اختصاصی صادرات زعفران در مشهد را تأیید و تصویب کردند. این موضوع می‌تواند در تسهیل فرآیند‌های صادراتی این محصول مورد توجه قرار گیرد.

استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به موضوع ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری زعفران گفت: به نظر می‌رسد خراسان رضوی باید به یکی از ارکان اصلی این حوزه تبدیل شود و سازوکار اجرایی آن نیز باید مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

مظفری با اشاره به ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و تولیدی استان در حوزه زعفران افزود: بار‌ها درباره استقرار کمیته ارزش‌گذاری و دفتر زعفران وزارت جهاد کشاورزی در خراسان رضوی صحبت شده است. با توجه به اینکه تنها پژوهشکده زعفران کشور در این استان قرار دارد، بخش عمده تولید زعفران نیز در همین منطقه انجام می‌شود و بیش از ۲۰۰ واحد فرآوری زعفران در استان فعالیت دارند، خراسان رضوی ظرفیت و بستر لازم را برای میزبانی از این مجموعه‌ها و پیشبرد اقدامات مهم در این حوزه دارد.