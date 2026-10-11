پایتخت انگلیس همچون شهر‌های ده‌ها کشور جهان در سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی به صحنه همبستگی جهانی با ملت فلسطین و ابراز خشم و انزجار علیه رژیم‌های آمریکا و اسرائیل و حامیانشان مبدل شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ همزمان با سومین سالگرد نسل‌کشی رژیم‌های آمریکا و اسرائیل در غزه یکی دیگر از بزرگترین تظاهرات ضد جنایات جنگی رژیم‌های آمریکا و اسرائیل با حضور قشر‌های مختلف مردم از ادیان و ملیت‌های گوناگون در خیابان‌های مرکزی لندن برگزار شد.

یک شهروند انگلیسی در این باره می‌گوید: از آنچه که در غزه و کرانه باختری می‌بینم، قلبم به درد می‌آید. غزه که از سوی اسرائیل به بزرگ‌ترین زندان روباز جهان مبدل شده بود، حالا به بزرگ‌ترین صحنه نسل‌کشی مبدل شده و عاملان این جنایات و همدستانشان باید به سزای اعمالشان برسند.

همچون دیگر کشور‌های جهان، ایرانیان در این تظاهرات با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و تصاویر رهبر شهید، جنایات جنگی رژیم‌های آمریکا و اسرائیل علیه ایرانیان را محکوم و با ملت بزرگ ایران اعلام همبستگی کردند.

یک جوان ایرانی مقیم انگلیس که با تصویر رهبر شهید در این تظاهرات حضور یافته است می‌گوید: آمده‌ام اسرائیل و آمریکا را محکوم کنم برای کشتن بچه‌های میناب، رهبر شهیدمان و همه اقدامات آنها.

تظاهراتی گسترده و جهانی بار دیگر خواست و افکار عمومی جهان برای اقدام عملی علیه رژیم صهیونیستی و نفرت علیه رژیم‌های آمریکا و اسرائیل را آشکارتر کرد.

یک فعال مدنی در انگلیس می‌گوید: تقریباً همزمان با سالروز نسل‌کشی در غزه، ما علیه اسرائیل و برای اعلام همبستگی با ملت فلسطین و دیگر ملت‌هایی که هدف تجاوز اسرائیل قرار گرفته‌اند، اینجاییم. خواسته ما قطع همکاری دولت‌مان با اسرائیل است.

یک شهروند انگلیسی دیگر می‌گوید: هدف ما ایستادن در کنار مردم فلسطین و مردم همه کشور‌هایی است که مورد نسل‌کشی و تجاوز اسرائیل و آمریکا قرار گرفته‌اند. دولت ما با تداوم کمک‌های سیاسی و تسلیحاتی به اسرائیل نشان داد خلاف خواست اکثریت مردم عمل می‌کند و از مردم نمایندگی نمی‌کند.

علاوه بر قشر‌های مختلف مردم، نمایندگان و اعضای ده‌ها سازمان و نهاد صلح طلب، سازمان‌های مسلمان، مسیحی و یهودی و نیز فعالان دانشجویی و دانش‌آموزی و اعضای ده‌ها اتحادیه، در این تظاهرات حضوری فعال داشتند. قشر‌های مختلف مردم انگلیس همزمان با مردم بیش از سی کشور جهان با حضور در خیابان‌های پایتخت این کشورها، محاکمه و مجازات عاملان و عاملان نسل‌کشی آمریکا و رژیم صهیونیستی در غزه و نیز آزادی کامل سرزمین فلسطینیان از رود اردن تا دریای مدیترانه را خواستار شدند و بر ضرورت تحریم کالا‌های رژیم صهیونیستی تأکید کردند.