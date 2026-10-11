معاون وزیر و مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن در بازدید از طرح‌های مسکن حمایتی مهرآباد، سعیدآباد و بیده میبد، بر تسریع تأمین زیرساخت‌های برق، آموزشی و خدمات عمومی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، علی نبیان در بازدید از طرح‌های مسکن حمایتی شهرستان میبد، از پیگیری تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز این مجموعه‌ها خبر داد.

معاون وزیر و مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اهمیت تأمین برق این طرح‌ها گفت: راهکارهای تسریع در اجرای زیرساخت برق این سه مجموعه، در نشستی با استاندار یزد بررسی خواهد شد.

علی نبیان همچنین از برنامه‌ریزی برای تأمین هزینه ساخت مدارس مورد نیاز خبر داد و افزود: بر اساس تفاهم‌نامه میان سازمان ملی زمین و مسکن و اداره‌کل نوسازی مدارس استان، هزینه ساخت مدارس به‌صورت مشترک و به نسبت مساوی تأمین می‌شود.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: هزینه احداث مساجد مورد نیاز به‌طور کامل از سوی این سازمان تأمین خواهد شد و در صورت نیاز به احداث کلانتری نیز، ۶۰ درصد هزینه‌ها را فراجا و ۴۰ درصد را سازمان ملی زمین و مسکن پرداخت می‌کند.

نبیان همچنین از تأمین کامل هزینه فضاهای تجاری مورد نیاز این مجموعه‌ها از محل منابع سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد.

معاون وزیر و مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن در بخش دیگری از این بازدید، از پیگیری طرح‌های بازآفرینی شهری میبد خبر داد و گفت: مقرر شد دو منطقه پیشنهادی شهرداری بازنگری شود تا پس از طی مراحل قانونی، منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های بازآفرینی اختصاص یابد. دو منطقه دیگر نیز که پیش‌تر معرفی شده‌اند، در همین فرآیند پیگیری خواهند شد.

این بازدید با حضور میرمحمدی، نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل راه و شهرسازی استان، مدیرکل بنیاد مسکن و فرماندار ویژه میبد انجام شد.