سخنگوی شورای نگهبان، با بیان اینکه ثبت و ضبط اسناد انتخاباتی از اولویت‌های مهم این نهاد است، گفت: این طرح، فراتر از امور جاریِ دستگاه‌ها، یک تکلیف ملی برای حفظ حافظه تاریخی کشور و مستقیماً با حقوق نسل‌های آینده مرتبط است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست کارگروه اسناد انتخابات، صبح یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵، با حضور هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان، محمدحسن صادقی‌مقدم معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان و علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور به همراه جمعی از مسئولان ذی‌ربط در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

در این نشست که با هدف برنامه‌ریزی برای حفظ و نگهداری اسناد تاریخیِ برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی برگزار شد، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، با بیان اینکه ثبت و ضبط اسناد انتخاباتی از اولویت‌های مهم این نهاد است، اظهار داشت: این پروژه اسنادی، فراتر از امور جاریِ دستگاه‌ها، یک تکلیف ملی برای حفظ حافظه تاریخی کشور است که مستقیماً با حقوق نسل‌های آینده مرتبط است.

طحان‌نظیف با تأکید بر اینکه قضاوت آیندگان درباره چگونگیِ برپایی نظام مردم‌سالاری دینی در ایران، مستند به همین اسناد خواهد بود، افزود: علاوه بر اسناد انتخابات ادوار مختلف، گردآوری و مستندسازی دقیقِ اسناد مربوط به همه‌پرسی‌های سرنوشت‌ساز نظام، از جمله قانون اساسی و بازنگری آن، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. ما موظفیم با زمان‌بندی دقیق، خلأ‌های اسنادی سال‌های ابتدایی انقلاب را نیز با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان و سازمان اسناد ملی تکمیل کنیم.

در ادامه این نشست، علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور، با اشاره به ضرورتِ «مدیریت روایت» در فضای بین‌الملل، تصریح کرد: جمهوری اسلامی از ظرفیت‌های والایی در حوزه مردم‌سالاری برخوردار است که در صورت ارائه دقیقِ اسناد و شواهد متقن، می‌تواند به یکی از نقاط قوت نظام در مواجهه با جنگ‌های شناختی تبدیل شود. اسناد انتخابات، گویاترین روایت از مشارکت و نقش‌آفرینی مردم در تعیین سرنوشت خود است.

همچنین غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ضمن ابراز خرسندی از این تعامل سه‌جانبه، بیان داشت: نگهداری از اسناد انتخابات به‌عنوان بخشی از هویت ملی، یک دستاورد بزرگ است و سازمان اسناد ملی با تمام توان در کنار وزارت کشور و شورای نگهبان برای حفظ این امانت الهی و ملی ایستاده است.

گفتنی است، در این نشست ضمن بررسی گزارش‌های کارشناسی پیرامون شیوه‌های دسته‌بندی و انتقال اسناد، بر اهمیت حفاظت از مدارک تمامی مراحل انتخابات، از ثبت‌نام تا بررسی صلاحیت‌ها، تأکید شد.

در پایان، مسئولانِ شورای نگهبان و وزارت کشور با حضور در مخازن، آزمایشگاه‌های تخصصی مرمت و بخش‌های حفاظتی سازمان اسناد، از نزدیک با فرآیند‌های علمیِ نگهداری از حافظه ملی ایران آشنا شدند.

در این بازدید، بخشی از اسناد تاریخی از جمله تعرفه‌های رأی، صورت‌جلسات ادوار انتخابات و تصاویر ماندگارِ مشارکت اقشار مختلف مردم به نمایش درآمد که نمادی از تداوم جریان مردم‌سالاری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است.