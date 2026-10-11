به شکرانه برداشت میوه به و باهدف حمایت هرچه بهتر از باغداران چهارمین جشنواره ملی میوه به در روستای سهروفیروزان فلاورجان برپاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار فلاورجان با اشاره به اینکه فصل برداشت میوه به از اوایل مهر آغاز می‌شود و تا اواخر آبان ادامه دارد گفت: سطح زیر کشت میوه به در این شهرستان بیش از ۴۵۰ هکتار است و پیش بینی می‌شود حدود ۹ هزار تن به برداشت شود.

حسین یارمحمدیان با بیان اینکه جشنواره به تا ۲۵ مهر برگزار می‌شود افزود: تا کنون سه جشنواره آلبالو در شهر زازران، سمنو در شهر طاد و میوه به در روستای سهروفیروزان ثبت ملی شده است.

روستای سهروفیروزان از توابع بخش پیربکران فلاورجان است که عمده باغ‌های این روستا زیر کشت درخت به است.