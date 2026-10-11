به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، محمدرضا رمضانی با اشاره به سیاست‌های کلان وزارت نیرو و شرکت توانیر در زمینه بهینه‌سازی مصرف برق وگسترش انرژی‌های پاک اظهار داشت: با توجه به تغییر رویکرد کشور به سمت استفاده از ناوگان حمل‌ونقل پاک و ورود خودرو‌های برقی، ایجاد زیرساخت مطمئن شبکه برق و احداث ایستگاه‌های شارژ استاندارد به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی این شرکت در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: مرحله نخست این ایستگاه‌ها در مرکز استان (شهر بجنورد) احداث شده و در حال حاضر مراحل فنی و نصب ترانسفورماتور اختصاصی این جایگاه به پایان رسیده و هم چنین این ایستگاه به گونه‌ای طراحی شده که با بهره‌گیری از تجهیزات استاندارد، قابلیت سرویس‌دهی و شارژ همزمان به ۴ دستگاه خودروی برقی را دارا خواهد بود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی توسعه سبز و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی را از اهداف بنیادین این پروژه برشمرد و تصریح کرد: حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و تسهیل عبور و مرور خودرو‌های دوست‌دار محیط‌زیست، علاوه بر بهبود کیفیت هوای شهری، زمینه را برای تشویق شهروندان به استفاده از فناوری‌های پاک و نوین فراهم می‌سازد.

رمضانی در پایان با تأکید بر استمرار اجرای این طرح در سایر شهرستان‌های استان خاطرنشان کرد: شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی آمادگی کامل دارد تا با پایش ظرفیت شبکه و همگام با رشد ناوگان خودرو‌های برقی در استان، نسبت به مکان‌یابی و توسعه فاز‌های بعدی این ایستگاه‌ها در محور‌های مواصلاتی و سایر نقاط پرتردد اقدام کند.