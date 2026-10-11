به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ کرم سلطانی، فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری سه متهم به سرقت یک شمش ۱۰۰ گرمی طلا و یک زنجیر طلای ۲۵ گرمی از گاوصندوق یک مغازه بلبرینگ‌فروشی در خیابان امیرکبیر خبر داد و گفت: ارزش طلا‌های سرقت‌شده بیش از ۳ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی افزود: در پی ارجاع پرونده سرقت از یک مغازه بلبرینگ‌فروشی در خیابان امیرکبیر تهران از کلانتری ۱۰۹ بهارستان، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پایگاه هفتم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی گفت: شاکی در اظهارات خود اعلام کرد که سارق یا سارقان با ورود به مغازه، یک شمش ۱۰۰ گرمی طلا و یک زنجیر طلا به وزن ۲۵ گرم را از داخل گاوصندوق به سرقت برده‌اند. بنا بر اعلام شاکی، کلید گاوصندوق نیز داخل مغازه قرار داشته است.

فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: مأموران پس از حضور در محل سرقت، بررسی‌های میدانی و تخصصی را آغاز کردند. بررسی‌ها نشان داد که این سرقت در ساعت حدود ۴ بامداد روز ۱۸ مردادماه ۱۴۰۵ و پس از قطع برق پاساژ رخ داده است؛ با این حال، یکی از دوربین‌های مداربسته موفق به ثبت تصاویر چهره سارقان شده بود.

سرهنگ سلطانی با اشاره به اینکه مأموران با انجام اقدامات تخصصی پلیسی، هویت چهار متهم را شناسایی کردند که بررسی‌ها نشان می‌داد هر چهار نفر از اتباع خارجی هستند.تصریح کرد: پس از شناسایی متهمان و اخذ مجوز قضایی، مأموران در تاریخ ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ به مخفیگاه آنها مراجعه کردند و موفق شدند سه نفر از متهمان را دستگیر کنند.

وی با اشاره به وضعیت متهم چهارم گفت: بررسی‌های پلیسی نشان داد که این متهم به کشور افغانستان متواری شده است.

فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: سه متهم دستگیرشده در جریان بازجویی‌ها به ارتکاب سرقت اعتراف کرده‌اند و تحقیقات تکمیلی برای کشف اموال مسروقه، بررسی احتمال ارتباط متهمان با سرقت‌های دیگر و پیگیری دستگیری متهم متواری ادامه دارد.