معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری استان قم از آغاز عملیات اصلاح و تعریض سه قوس پرخطر در محور لنگرود – ورجان در شهرستان کهک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدرضا زیدآبادی با اشاره به ضرورت افزایش ایمنی در جاده‌های استان گفت: طرح بهسازی و اصلاح نقاط مستعد حادثه در محور لنگرود – ورجان به طول ۲.۵ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفته و عملیاتی شده است.

وی، افزود: در این طرح، سه قوس که از نقاط حادثه‌خیز این مسیر محسوب می‌شوند، اصلاح و به طور میانگین ۵ متر تعریض خواهند شد.

معاون فنی و راه‌های روستایی راهداری قم در خصوص مراحل اجرایی این طرح بیان کرد: پس از بستر سازی مناسب، اجرای لایه اساس، اساس قیری و در نهایت روکش آسفالت (توپکا) برای ایمن‌سازی کامل مسیر انجام خواهد شد.

زیدآبادی زمان تکمیل این طرح را اوایل آبان‌ماه سال جاری اعلام کرد و گفت: با توجه به در پیش بودن فصل بارش‌ها، تمام توان و تلاش عوامل اجرایی بر آن است که این طرح پیش از آغاز بارندگی‌ها تکمیل و به بهره‌برداری برسد تا تردد ایمن برای کاربران جاده‌ای فراهم شود.