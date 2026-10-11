فرمانده انتظامی ساری در برنامه فرهنگی ضیافت، از صبر و همراهی خانواده کارکنان پلیس در مسیر خدمت به مردم و تأمین امنیت جامعه قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با گرامیداشت هفته فراجا، برنامه فرهنگی ضیافت ویژه خانواده کارکنان انتظامی شهرستان ساری برگزار شد.

سرهنگ کارآگاه علی قیصری فرمانده انتظامی شهرستان ساری در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان انتظامی، از صبر، همراهی و حمایت خانواده‌های آنان در مسیر خدمت به مردم و تأمین امنیت جامعه تجلیل کرد.

وی خانواده‌های کارکنان پلیس را پشتوانه‌ای ارزشمند در مسیر خدمت و تأمین امنیت دانست و گفت: نقش خانواده‌ها در موفقیت و آرامش کارکنان انتظامی شایسته قدردانی است.

در پایان این برنامه، به پاس همراهی و حمایت خانواده‌های کارکنان انتظامی، هدایایی به آنان اهدا شد.