روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: فرودگاه بین‌المللی کیش در هفته گذشته با انجام ۱۳۱ پرواز ورودی و خروجی، به ۱۳ هزار و ۷۵۴ مسافر خدمات ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: بر اساس آمار هفته گذشته، ۶۶ پرواز ورودی و ۶۵ پرواز خروجی در فرودگاه بین‌المللی کیش انجام شد.

در این مدت، ۷ هزار و ۱۵ مسافر از مسیر هوایی وارد کیش شدند و ۶ هزار و ۷۳۹ مسافر نیز کیش را ترک کردند و در مجموع ۱۳ هزار و ۷۵۴ مسافر از مسیر هوایی جابه‌جا شدند.

شرکت هواپیمایی مهر با انجام ۱۷ پرواز ورودی و ۱۷ پرواز خروجی، بیشترین سهم را در عملیات پروازی فرودگاه بین‌المللی کیش به خود اختصاص داد.

شرکت‌های ایران‌ایر، زاگرس، کارون، قشم، سپهران، فلای‌پرشیا، پارس، آوا، فلای‌کیش، رایمون و جی‌اسکای نیز در این مدت در عملیات پروازی و جابه‌جایی مسافران به مقصد و از مبدأ کیش مشارکت داشتند.