مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از آماده‌باش ۳۵۰ نیروی هلال احمر و همه امکانات و تجهیزات برای بارش‌های پیش رو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، افشین یگانه با اشاره به پیش‌بینی‌های صورت گرفته مبنی بر احتمال تحت تاثیر قرار گرفتن بارش‌های پاییز امسال از پدیده ال‌نینو و هشدار‌های سازمان هواشناسی کشور گفت: از چند ماه قبل جمعیت هلال احمر آمادگی برای بارش‌ها را در دستور کار قرار داد.

وی از آمادگی کامل هلال احمر در چند بخش برای بارش‌های پیش رو یاد کرد و افزود: در حوزه عملیات در آمادگی کامل قرار داریم و همه امکانات در پایگاه‌های هلال احمر فراهم است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمانشاه از فعالیت ۳۱ پایگاه هلال احمر در استان خبر داد و گفت: برای هریک از شهرستان‌های استان حداقل سه تیم عملیاتی و در برخی موارد تا ۱۵ تیم عملیاتی پای کار هستند.

یگانه تعداد نیرو‌های هلال احمر که در این ایام در آماده‌باش هستند را حداقل ۳۵۰ نفر اعلام کرد و گفت: در هریک از تیم‌های عملیاتی پنج نفر نیروی آموزش دیده هلال احمر از امدادگران و داوطلبان پای کار هستند.