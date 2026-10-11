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تالار صنعتی و معدنی بورس کالای ایران امروز یکشنبه (۱۹ مهر ۱۴۰۵)، میزبان عرضه یک میلیون و ۹۸۶ هزار تن محصول است که سنگآهن و آهن اسفنجی بیشترین سهم را در این عرضهها دارند.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، در معاملات امروز بورس کالای ایران، در مجموع ۳ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۲۳۴ تن انواع محصولات صنعتی، معدنی، سیمانی و فرآوردههای نفتی در تالارهای مختلف عرضه میشود.
در تالار صنعتی و معدنی، یک میلیون و ۹۸۶ هزار و ۴۶۱ تن محصول روی تابلو میرود؛ این عرضه شامل یک میلیون و ۸۴۴ هزار و ۷۰۰ تن سنگآهن، ۱۲۸ هزار و ۲۵۰ تن آهن اسفنجی، ۸ هزار تن مس، ۴ هزار تن آلومینیوم، یک هزار و ۱۱ تن روی و ۵۰۰ تن چدن است.
تالار سیمان نیز در معاملات امروز (۱۹ مهر ۱۴۰۵) میزبان عرضه یک میلیون و ۱۳۷ هزار و ۲۷۵ تن سیمان است.
در تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی، ۲۹۲ هزار و ۸۰۲ تن محصول شامل ۲۰۱ هزار تن وکیوم باتوم، ۷۸ هزار تن لوبکات، ۵ هزار و ۸۱۰ تن مواد پلیمری، ۴ هزار و ۴۱۲ تن مواد شیمیایی، ۲ هزار و ۹۱۰ تن روغن و ۶۷۰ تن گاز و خوراک عرضه میشود.
در تالار صادراتی کیش نیز ۲۴۴ هزار و ۱۸۸ تن محصول شامل ۱۲۷ هزار و ۸۵۰ تن سیمان، ۱۰۶ هزار تن کلینکر، ۹ هزار و ۸۷۰ تن قیر و ۴۶۸ تن عایق رطوبتی روی تابلو میرود.
همچنین ۵ هزار و ۵۰۸ تن محصول در تالار فرعی بورس کالای ایران عرضه خواهد شد.