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جانشین فرمانده انتظامی استان از توقیف یک دستگاه کشنده تریلر و کشف ابزارآلات صنعتی قاچاق به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال در شهرستان دشتستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ جوشن سهرابی گفت: مأموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید صلاحی شهرستان دشتستان در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل خودروهای عبوری در محور برازجان به کازرون به یک دستگاه کشنده تریلرحامل کالا مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بررسی محموله مشخص شد کالاهای موجود شامل انواع اره زنجیری، سنگ فرز و قیچی شارژی است که با اسناد بارگذاریشده در سامانه گمرکی مغایرت دارد و ارزش تقریبی کالای کشفشده ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
سرهنگ سهرابی بیان کرد: در این خصوص یک متهم دستگیر و همراه با خودرو و کالای کشف شده برای بررسی بیشتر در اختیار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.