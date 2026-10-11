

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های ملی پاراوزنه برداری، بسکتبال با ویلچر، بوچیا، پاراتیراندازی، پارادو و میدانی، پاراشمشیربازی، پاراتنیس روی میز و پارادوچرخه سواری بامداد امروز یکشنبه ۱۹ مهرماه از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) سفر خود را برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی آیچی_ناگویا آغاز کردند.

کاروان ایران با نام «جانفدای ایران قوی» با ۱۶۶ ورزشکار شامل ۶۲ ورزشکار زن و ۱۰۴ ورزشکار مرد در قالب ۱۵ رشته ورزشی در این رویداد حاضر می‌شود.

این کاروان «آنا جهانگرد» دانش آموز ۹ ساله مینابی را که در جریان بمباران مدرسه شجره طیبه جانباز شد، به عنوان سرپرست معنوی و عبارت «به یاد کودکان هیروشیما، غزه، میناب» را به عنوان شعار خود انتخاب کرد تا پیام مظلومیت کودکان، این قربانیان مظلوم جنگ، را به دنیا مخابره کند.