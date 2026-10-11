سخنان لای چینگ‌ده، رهبر جدایی طلبان تایوان، در مراسم روز ملی این جزیره با واکنش تند پکن روبه‌رو شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ لای چینگ‌ده در سخنرانی روز ملی تایوان گفت: این جزیره خواهان صلح است، اما از آزادی خود صرف‌نظر نخواهد کرد. وی همچنین تأکید کرد تقویت توان دفاعی تایوان با هدف بازدارندگی و جلوگیری از جنگ انجام می‌شود، نه تحریک درگیری.

رهبر جدایی طلبان تایوان خواستار احترام به حق مردم این جزیره برای تعیین آینده خود شد و از آمریکا و چین خواست رقابت‌هایشان را از مسیر گفت‌و‌گو مدیریت کنند. وی همچنین بر همکاری دموکراسی‌های منطقه هند و اقیانوس آرام برای حفظ ثبات منطقه تأکید کرد.

پکن در واکنش به این اظهارات، آن را به شدت محکوم کرد. چین اعلام کرده سخنان لای ناشی از انگیزه‌های پنهان و تحریف واقعیت است

دولت چین تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند و با هرگونه اقدام در جهت استقلال رسمی آن مخالفت می‌کند؛ در مقابل، دولت تایوان با این ادعا مخالفت دارد و بر حفظ نظام سیاسی و خودگردانی خود تأکید می‌کند.