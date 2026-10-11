اداره‌کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در راستای اجرای طرح‌های مسکن استیجاری و تأمین مسکن زوج‌های جوان، ۱۰۰ قطعه زمین را به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان واگذار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: در راستای سیاست‌های دولت برای حمایت از تشکیل خانواده و تسهیل تأمین مسکن اقشار جوان، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان اداره‌کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره‌کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با هدف اجرای طرح‌های مسکن استیجاری و تأمین مسکن زوج‌های جوان منعقد شده است.

علیزاده افزود: بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، اداره‌کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی ۱۰۰ قطعه زمین را به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان واگذار می‌کند؛ این زمین ها با اولویت تأمین مسکن زوج‌های جوان در اختیار بنیاد مسکن قرار می‌گیرد تا زمینه برای اجرای طرح‌های مسکن استیجاری فراهم شود.