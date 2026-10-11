رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: برخی افراد با تبلیغات فریبنده و وعده‌هایی مانند «درمان سریع» و «درمان ریشه‌ای»، شهروندان را فریب می‌دهند و بدون برخورداری از صلاحیت علمی و مجوز‌های لازم، سلامت آنان را به خطر می‌اندازند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ، با هشدار درباره فعالیت افراد سودجو در پوشش درمانگران طب سنتی در فضای مجازی، گفت: برخی افراد با تبلیغات فریبنده و وعده‌هایی مانند «درمان سریع» و «درمان ریشه‌ای»، شهروندان را فریب می‌دهند و بدون برخورداری از صلاحیت علمی و مجوز‌های لازم، سلامت آنان را به خطر می‌اندازند.

وی افزود: سال‌های اخیر و هم‌زمان با افزایش ضریب نفوذ شبکه‌های اجتماعی و گسترش تبلیغات در فضای سایبری، برخی افراد سودجو و مداخله‌گر در امور درمان با استفاده از تبلیغاتی نظیر «درمان سریع» و «درمان ریشه‌ای» وارد این حوزه شده‌اند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد: شهروندان باید در مواجهه با چنین تبلیغاتی، احتمال فعالیت کلاهبرداران را در نظر بگیرند و پیش از اعتماد به ادعا‌های مطرح‌شده، از صلاحیت علمی و مجوز‌های قانونی افراد اطمینان حاصل کنند.

وی با اشاره به پرونده‌های تشکیل‌شده در این حوزه تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از پرونده‌های مربوط به مداخله‌گران درمان در پلیس فتا تهران بزرگ، به موضوعاتی مانند ادعای درمان ریشه‌ای ریزش مو، خدمات زیبایی، لاغری و اقدامات مرتبط با فیزیوتراپی اختصاص دارد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد: در یکی از پرونده‌های موجود، اقدامات غیراصولی فردی که در حوزه ارتوپدی و با عنوان کایروپراکتیک در فضای مجازی فعالیت می‌کرد، به آسیب‌های شدید جسمی از جمله قطع نخاع منجر شده است.

وی با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد از بیماران مبتلا به سرطان گفت: بعضی سودجویان با طرح ادعا‌های خرافی و وعده درمان‌های ماوراءالطبیعه، بیماران را از مسیر درمان منحرف می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری برای سلامت آنان داشته باشد.

سردار معظمی گودرزی با بیان اینکه برخی افراد سودجو مواد غیرخوراکی را به‌عنوان دارو معرفی می‌کنند، هشدار داد: استفاده از این مواد می‌تواند سلامت شهروندان را به خطر بیندازد.

وی افزود: در برخی پرونده‌ها، متهمان از اطلاعات و تصاویر خصوصی شهروندان نیز سوءاستفاده کرده‌اند؛ بنابراین، اعتماد بی‌ضابطه به افراد ناشناس در فضای مجازی، علاوه بر تهدید سلامت، می‌تواند حریم خصوصی افراد را نیز در معرض آسیب قرار دهد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با تأکید بر احترام به پزشکان و فعالان دارای صلاحیت و مجوز در حوزه طب سنتی تصریح کرد: مجرمان از هر بستری برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند و در این میان، افرادی بدون پشتوانه علمی و مجوز‌های لازم وارد حوزه درمان شده‌اند. تعدادی از متهمان این پرونده‌ها دستگیر شده‌اند و رسیدگی به پرونده‌ها ادامه دارد.

وی ادامه داد: برخی شاکیان نه‌تنها به نتیجه درمانی مورد انتظار نرسیده‌اند، بلکه سلامتشان نیز به‌شدت به خطر افتاده است.

سردار معظمی گودرزی به شهروندان توصیه کرد سلامت خود را در معرض تبلیغات اغواکننده و ادعا‌های تأییدنشده در فضای مجازی قرار ندهند و برای دریافت خدمات درمانی به افراد دارای صلاحیت و مجوز‌های لازم و مراکز تحت نظارت سازمان نظام پزشکی مراجعه کنند.

وی گفت: خسارت‌های مالی ممکن است قابل جبران باشند، اما آسیب‌های جسمی می‌توانند پیامد‌های ماندگاری داشته باشند؛ ازاین‌رو، شهروندان باید در انتخاب ارائه‌دهندگان خدمات درمانی دقت کنند.

به گفته رئیس پلیس فتا تهران بزرگ، شهروندان در صورت نیاز می‌توانند از طریق مرکز فوریت‌های سایبری با شماره ۰۹۶۳۸۰، مراجعه به وب‌سایت رسمی پلیس فتا یا حضور در پلیس فتا تهران بزرگ، موضوعات و شکایت‌های خود را پیگیری کنند.