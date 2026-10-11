به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس دامپزشکی کاشان با اشاره به اینکه روزانه ۱۸۰ تن تخم مرغ در شهرستان تولید میشود گفت: نیاز مصرف شهرستان ۱۰ تن است و بقیه تخم مرغ تولیدی در این شهرستان به دیگر استان‌ها ارسال می‌شود

سیامک رضوان افزود: تخم‌مرغ، منبعی ارزشمند از پروتئین باکیفیت، ویتامین‌ها، مواد معدنی و اسید‌های آمینه ضروریه، ماده غذایی مغذی که در رشد و حفظ سلامت بدن، تقویت استخوان‌ها و دندان‌ها و عملکرد طبیعی سیستم ایمنی نقش دارد.