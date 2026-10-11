پخش زنده
امروز: -
به مناسبت روز جهانی تخممرغ، مراسمی در مدرسه دخترانه امام هادی (ع) کاشان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس دامپزشکی کاشان با اشاره به اینکه روزانه ۱۸۰ تن تخم مرغ در شهرستان تولید میشود گفت: نیاز مصرف شهرستان ۱۰ تن است و بقیه تخم مرغ تولیدی در این شهرستان به دیگر استانها ارسال میشود
سیامک رضوان افزود: تخممرغ، منبعی ارزشمند از پروتئین باکیفیت، ویتامینها، مواد معدنی و اسیدهای آمینه ضروریه، ماده غذایی مغذی که در رشد و حفظ سلامت بدن، تقویت استخوانها و دندانها و عملکرد طبیعی سیستم ایمنی نقش دارد.