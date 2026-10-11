خدمات شرکت پُست همزمان با توسعه فناوری‌ها و نوآوری ها، به روز شده و به طور همزمان در اختیار مردم، کسب و کار‌ها و دولت‌ها قرار دارد.

خدمات رسانی توسعه یافته شرکت پُست به مردم ، کسب و کار‌ها و دولت‌ها

خدمات رسانی توسعه یافته شرکت پُست به مردم ، کسب و کار‌ها و دولت‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر کل پست خراسان رضوی دیشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری از صدا و سیمای خراسان رضوی گفت: پست در تصمیم گیری دولت‌ها و تصمیم سازی کسب و کار‌ها برای شناسایی بازار‌های جدیدموثر است و با خدمات متنوع پستی سبب کاهش هزینه‌های ارسال میشود.

محسن شریفی، افزود: هم اکنون ۵۰۰ صندوق پستی در سطح معابر شهر‌ها و روستا ها‌ی خراسان رضوی وجود دارد که به صورت روزانه توسط پستچی‌های حاضر در هر منطقه بازگشایی و به دست صاحبان آن میرسد.

وی با بیان اینکه شعار امسال اتحادیه جهانی پست (یک شبکه پستی بی نهایت امکان) افزود: خدمات پستی امروزه فقط رساندن مرسوله و پاکت نیست بلکه خدماتی که به مردم ارائه میشود روز به روز براساس نیاز مشتریان و ذی نفعان که شامل دولت و مردم افزایش پیدا میکنند.

شریفی افزود: از جمله مهم‌ترین خدمات روز پست، تجارت الکترونیک است که مردم خرید‌های خودرا از این طریق و بدون نیازمردم به مراجعه فیزیکی به سطح خیابان‌ها انجام میدهند.

وی گفت: تهیه بانک‌های اطلاعاتی داده محور از دیگر خدمات به روز پستی است که می‌تواند در توزیع بهینه خدمات به دولت در بحث تصمیم سازی و تصمیم گیری کمک شایانی انجام دهد.

شریفی افزود: شهروندان میتوانند برای احصای کد پستی خود به سایت احراز دات پست دات آی آر و یا سایت پست دات آی آر مراجعه کنند و در صورت نیاز به اصلاح آدرس این تغییر را از طریق نزدیک‌ترین دفتر پستی محل کسب و کار و محل زندگی خود انجام دهند.

وی تاکید کرد: در شرکت پست به دنبال ارائه نسل سوم خدمات پستی هستیم، در نسل اول صرفا جابجایی محموله‌های پستی و در نسل دوم تجارت الکترونیک اتفاق افتاد، اما در نسل سوم خدمات پستی قرار است از بانک‌های اطلاعاتی داده محور فضای دیجیتال بهتر و بیشتر استفاده کنیم.

شریفی افزود: در طرح سرشماری نفوذ و مسکن در سال جاری که قرار است به صورت ثبتی مبنا باشد، پست ازطریق طرح جی نف که در حال تکامل آن هستیم همکاری میکند.

وی تاکید کرد: در طرح ملی جی نف، هویت فردی آدم‌ها با هویت مکانی آنها تلفیق شود

امیرآبادی زاده، مدیر کل ثبت احوال استان خراسان رضوی نیز در گفتگوی تلفنی با این برنامه گفت: سرشماری نفوس و مسکن از آبان ماه در خراسان رضوی با دستور استاندار آغاز خواهد شد.

وی تاکید کرد: در این دوره از سرشماری، هیچ نیازی به حضور مأموران سرشماری به در منازل نخواهد بود مگر آنکه تیم سرشماری استان ضرورت بداند در برخی از مناطق به صورت حضوری حضور پیدا کند و سرشماری فقط براساس پایگاه‌های داده‌های دستگاه‌های اجرایی انجام میشود.

امیرآبادی زاده، افزود:با اجرای این طرح که با همکاری پست خراسان رضوی و ثبت احوال اجرایی میشود، جی آی اس جمعیتی یعنی نقشه جمعیتی استان در اختیار تصمیم سازان قرار خواهد گرفت.

هفدهم مهرماه روز جهانی پست است.