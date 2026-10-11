با هدف ارتقای سطح ایمنی فضای دیجیتال و معرفی رویکرد‌های نوین مدیریت خطرپذیری، همایش «راهکار‌های حکمرانی و مدیریت امنیت سایبری» با حضور مدیران ارشد اجرایی و دستگاه‌های هماهنگ‌کننده برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی، همایش معرفی راهکارهای حکمرانی، مدیریت ریسک و ارتقای امنیت سایبری با مدیریت مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری کشور و با حضور مدیران و مسئولان بیش از ۳۰ سازمان و وزارتخانه و نمایندگان دستگاه‌های هماهنگ‌کننده شامل مرکز افتا، مرکز ماهر، پلیس فتا و سازمان پدافند غیرعامل برگزار شد.

در این همایش، رویکردهای مرکز فرماندهی عملیات سایبری کشور برای حکمرانی و ارتقای امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی تشریح و راهکارهای نوین مدیریت ریسک، پیاده‌سازی چارچوب‌های کنترلی، ارزیابی و ممیزی امنیت سایبری و سامانه‌های هوشمند و مکانیزه این حوزه بررسی شد.

همچنین، استفاده از سامانه‌های هوشمند و داشبوردهای مدیریتی، یکپارچه‌سازی سامانه‌های امنیتی و مدیریت مستمر دارایی‌ها و آسیب‌پذیری‌ها به‌عنوان راهکارهایی برای ارتقای امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی معرفی شد.

در بخش دیگری از این همایش نیز بر ضرورت یکپارچه‌سازی سامانه‌های امنیتی و حرکت از روش‌های سنتی و دستی به سمت مدیریت هوشمند و مکانیزه امنیت سایبری با هدف بهبود نظارت، استفاده مؤثرتر از منابع و ارتقای سطح امنیت دستگاه‌ها تأکید شد.