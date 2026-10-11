روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: بندر تجاری کیش در هفته گذشته به ۸ هزار و ۹۰۲ مسافر با شناور‌های خودروبر (لندینگ کرافت) و مسافری تندرو خدمات ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: مسیر‌های دریایی کیش از ۱۱ تا ۱۷ مهر، شاهد جابه‌جایی ۸ هزار و ۹۰۲ مسافر در بخش شناور‌های تندرو و حمل‌ونقل دریایی خودرو بود.

بر اساس آمار ثبت‌شده، ۴ هزار و ۶۳۲ مسافر از مسیر‌های دریایی وارد کیش و ۴ هزار و ۲۷۰ مسافر نیز از کیش خارج شدند.

در این مدت، ۹۴ سفر دریایی در مسیر‌های ورودی و خروجی انجام شد و سهم هر یک ۴۷ سفر بود.

در این بخش، ۲ هزار و ۱۲۷ مسافر وارد کیش شدند و هزار و ۶۶۳ مسافر نیز از مسیر دریایی کیش را ترک کردند.

در بخش حمل‌ونقل دریایی خودرو نیز، ۱۲۱ سفر شناور‌های خودروبر (لندینگ‌کرافت) به ثبت رسید و شامل ۶۰ سفر ورودی و ۶۱ سفر خروجی بود.

۸۳۵ خودروی سواری وارد کیش شدند و ۸۶۹ خودرو نیز از کیش خارج شدند.