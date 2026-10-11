آئین نکوداشت وحشی بافقی با حضور جمعی از فرهیختگان، مسئولان، اهالی فرهنگ و هنر و علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی در تالار اندیشه کتابخانه مرکزی یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، استاندار یزد در حاشیه این آئین با اشاره به ضرورت توجه به مفاخر استان گفت: در دولت چهاردهم و با همت مسئولان شهرستان بافق و انجمن مفاخر استان یزد، موضوع توجه و تکریم مفاخر و معرفی آنان به نسل جوان مورد تأکید قرار گرفته است.

بابایی افزود: بسیاری از بزرگان و مفاخر ما همچنان ناشناخته مانده‌اند و جایگاه و عظمت برخی از آنان به اندازه‌ای است که می‌توانند در تراز چهره‌های بزرگ و برجسته بین‌المللی قرار گیرند، اما متأسفانه نام و جایگاه آنان در محدوده یک شهرستان باقی مانده است.

وی با اشاره به تصمیم انجمن مفاخر استان یزد برای بزرگداشت وحشی بافقی اظهار داشت: با همت شهرستان، استان و در سطح کشور، برنامه‌هایی برای بزرگداشت و معرفی وحشی بافقی برگزار خواهد شد.

استاندار یزد اشعار وحشی بافقی را دارای مضامین عمیق عرفانی و معرفتی دانست و گفت: اشعار وحشی بافقی انسان را به خداوند نزدیک می‌کند و پیوندی عمیق میان انسان و خداوند برقرار می‌سازد و بیت‌به‌بیت این اشعار سرشار از درس خداشناسی، معرفت، عشق و سوز و گداز است.

بابایی با تأکید بر ضرورت معرفی بیشتر آثار وحشی بافقی به جامعه، خاطرنشان کرد: نسل جوان، دانشمندان و همچنین اهالی علم، هنر، فرهنگ و شعر و ادب، آن‌گونه که شایسته است به عمق اشعار وحشی بافقی نپرداخته‌اند و برای شناساندن و معرفی این چهره بزرگ، همت خواهد شد.

وی همچنین از بررسی موضوع نامگذاری برخی اماکن مهم در مرکز استان و شهرستان‌ها به نام مفاخر در انجمن مفاخر خبر داد و گفت: این موضوع در انجمن مفاخر مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد و در سطح استان و کشور نیز برنامه‌هایی در این زمینه دنبال می‌شود.

رئیس بنیاد وحشی بافقی نیز در حاشیه این آیین با اشاره به جایگاه ادبی وحشی بافقی اظهار داشت: وحشی بافقی حدود ۹ هزار بیت شعر در قالب‌هایی همچون قصیده و غزل سروده و سه مثنوی معروف «شیرین و فرهاد»، «خُلد برین» و «ناظر و منظور» از آثار شاخص اوست.

ارجمند افزود: هر سه مثنوی وحشی بافقی با تأثیرپذیری از نظامی گنجوی سروده شده‌اند، اما «شیرین و فرهاد» را می‌توان شاهکار وحشی بافقی در حوزه مثنوی دانست؛ چراکه از بهترین نمونه‌های تقلید از نظامی گنجوی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: مثنوی شیرین و فرهاد با یک مناجات‌نامه آغاز می‌شود که سرشار از مضامین عرفانی و فلسفی است و در بخش ابتدایی آن نکات متعددی در حوزه عرفان و فلسفه مطرح شده است.

این آئین با اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری از جمله سخنرانی، شعرخوانی و اجرای موسیقی همراه بود و نمایشگاهی از عکس‌ها و آثار مرتبط با وحشی بافقی نیز در حاشیه مراسم برپا شد.

در پایان مراسم از دکتر مسرت، فرهیخته و پژوهشگر حوزه اشعار وحشی بافقی تجلیل شد.