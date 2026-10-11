کارشناس هواشناسی ایلام، از ناپایداری جو استان طی هفته جاری، وقوع رگبار و رعد و برق و صدور هشدار سطح زرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «مجتبی میهن‌پرست» کارشناس هواشناسی ایلام، با اشاره به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی گفت: طی هفته جاری شاهد ناپایداری‌هایی در سطح استان خواهیم بود. در این مدت به‌طور متناوب رگبار و رعد و برق و در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید مورد انتظار است.

وی افزود: احتمال تقویت بارش‌ها در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه بیشتر خواهد بود که در این خصوص هشدار سطح زرد شماره ۴۵ نیز صادر شده است.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: در آسمان استان تا آخر هفته شاهد ابرناکی خواهیم بود.

میهن‌پرست درباره وضعیت دما نیز گفت: از نظر دمایی، امروز و فردا کاهش محسوس ۱ تا ۲ درجه‌ای پیش‌بینی می‌کنیم، اما طی اواخر هفته شاهد افزایش نسبی دما خواهیم بود.