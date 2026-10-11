

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، داور نامدار با بیان اینکه از ابتدای امسال ۲۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی یکپارچه سازی شده، اظهار داشت: با تقویت هماهنگی بین‌دستگاهی، تامین منابع و بهره‌گیری از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها، دستیابی به سطح ۱۳ هزار هکتار تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی تا پایان سال هدفگذاری کرده‌ایم.

وی با اشاره به ضرورت شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی گفت: در راستای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در اجرای این طرح‌ها، نشست‌های کارگروه ملی یکپارچه‌سازی با وزیر جهادکشاورزی و نشست‌های تخصصی با معاونت آب و خاک و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شده است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور افزود: حاصل این هماهنگی‌ها، ایجاد چارچوب مشترک برای تسریع در اجرای طرح‌های تجمیع و یکپارچه‌سازی و تقویت همکاری دستگاه‌های مرتبط است و مقرر شده معاونت آب و خاک در جلسات استانی مرتبط با این طرح‌ها حضور فعال داشته باشد و در تأمین اعتبار مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های سازمان امور اراضی کشور مشارکت کند.

وی درباره آخرین وضعیت پنج طرح پایلوت ملی تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی نیز گفت: بخشی از این طرح‌ها به دلیل تکمیل‌نشدن برخی زیرساخت‌ها و الزامات اجرایی با وقفه مواجه شده بود که با پیگیری‌های انجام‌شده و برگزاری جلسه با وزیر جهاد کشاورزی، موانع موجود برای ادامه و تکمیل آنها در حال رفع است.