به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی نظرآباد گفت: پس از وقوع این حادثه، نیروهای آتش‌نشانی به‌سرعت به محل اعزام شدند و اقدامات لازم برای بررسی شرایط و ایمن‌سازی محل حادثه در دستور کار قرار گرفت

محسن عبدی افزود: ماموران سازمان آتش نشانی در این حادثه یک مرد ۳۰ ساله را که در اثر انفجار دچار مصدومیت شده بود را از محل حادثه خارج و تحویل اورژانس دادند.

وی گفت: بررسی‌ها برای مشخص شدن علت دقیق انفجار و جزئیات بیشتر حادثه ادامه دارد.