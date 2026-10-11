رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در منطقه شامات مستقر در عراق، با رئیس دانشگاه الاسلامیه نجف اشرف، دیدار و درباره راه‌های توسعه همکاری‌های علمی و دانشگاهی گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ دکتر محمدجواد نجفی، رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در منطقه شامات مستقر در عراق، با دکتر عمار عبدالأمیر السلامی، رئیس دانشگاه الاسلامیه نجف اشرف، دیدار و درباره راه‌های توسعه همکاری‌های علمی و دانشگاهی گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار که با حضور وابستگی فرهنگی کنسولگری ج. ا. ایران در نجف اشرف برگزار شد، ظرفیت‌های دانشگاه الاسلامیه نجف اشرف و زمینه‌های همکاری این دانشگاه با دانشگاه‌ها و مراکز علمی جمهوری اسلامی ایران بررسی شد. آشنایی با تجربه‌ها و دستاورد‌های علمی و فناورانه، تقویت ارتباطات دانشگاهی و توسعه شراکت‌های علمی میان دو کشور از محور‌های اصلی این نشست بود.

دکتر نجفی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده علمی و دانشگاهی ایران و عراق، بر ضرورت عبور از همکاری‌های صرفا تشریفاتی و حرکت به‌سوی برنامه‌های مشخص و قابل اجرا تأکید کرد. وی گفت همکاری دانشگاهی زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که تفاهم‌ها به طرح‌های مشترک آموزشی، پژوهشی و فناورانه منجر شود و دستاورد آن برای دانشگاه‌ها و جامعه علمی دو کشور قابل مشاهده باشد.

رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در منطقه شامات، انجام پژوهش‌ها و انتشار مقالات علمی مشترک، تبادل استاد و دانشجو، برگزاری دوره‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی، اجرای طرح‌های فناورانه و برپایی نشست‌ها و همایش‌های علمی مشترک را از زمینه‌های قابل پیگیری میان دانشگاه الاسلامیه نجف اشرف و دانشگاه‌های ایران برشمرد.

وی همچنین پیشنهاد کرد ظرفیت‌ها و نیاز‌های علمی دو طرف به‌صورت دقیق بررسی و برای هر حوزه، برنامه‌ای روشن و زمان‌بندی‌شده تدوین شود تا ارتباط دانشگاه الاسلامیه با دانشگاه‌های متناظر در ایران، بر اساس رشته‌ها و توانمندی‌های مشترک شکل بگیرد.

دکتر عمار عبدالأمیر السلامی نیز با استقبال از توسعه روابط با دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران، آمادگی دانشگاه الاسلامیه را برای گسترش همکاری‌های علمی، پژوهشی و فناوری اعلام کرد. وی بهره‌گیری از تجربه دانشگاه‌ها و مراکز علمی ایران را زمینه مناسبی برای ارتقای فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی این دانشگاه دانست. در ادامه، بر تبادل تجربه‌های دانشگاهی، توسعه برنامه‌ها و رشته‌های علمی، استفاده از فناوری‌های نوین و آشنایی با تازه‌ترین تحولات حوزه آموزش و پژوهش تأکید شد؛ موضوعاتی که در رویکرد دانشگاه الاسلامیه برای گسترش همکاری‌های دانشگاهی بین‌المللی جایگاه ویژه‌ای دارد.