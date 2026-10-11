پیکر مطهر استواریکم شهید عباس آقایی، از شهدای حمله تروریستی محور مواصلاتی زاهدان، امروز بر دستان مردم قدرشناس و ولایت‌مدار قم تشییع و در گلزار شهدای علی‌ابن‌جعفر (ع) به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم تشییع و بدرقه پیکر شهید مدافع امنیت، استواریکم عباس آقایی، صبح امروز با حضور پرشور مردم، مسئولان و همرزمان این شهید بزرگوار در قم برگزار شد.

مردم شهیدپرور قم در حالی که با شعار‌های انقلابی، انزجار خود را از اقدامات تروریستی دشمنان ابراز می‌کردند، پیکر این سرباز وطن را از مسجد امام حسن عسگری (ع) تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) بر دستان خود تشییع کردند.

پیش از مراسم تشییع عمومی، آیین وداع همرزمان و خانواده این شهید والامقام با پیکر مطهرش برگزار شد که صحنه‌هایی از عشق و ایثار را به تصویر کشید.

پیکر شهید آقایی پس از اقامه نماز و طواف گرد مضجع شریف کریمه اهل‌بیت (س)، برای خاکسپاری به گلزار شهدای علی‌ابن‌جعفر (ع) منتقل و در جایگاه ابدی‌اش آرام گرفت.

گفتنی است استواریکم شهید عباس آقایی، شانزدهم مهرماه ۱۴۰۵ در حین انجام وظیفه در محور مواصلاتی اخشک زاهدان، در پی حمله ناجوانمردانه تروریست‌ها به درجه رفیع شهادت نائل آمد.