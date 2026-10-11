معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی کشور از نقش حمایت‌ها و پیگیری‌های استاندار مازندران در پیشبرد طرح‌های نیروگاهی استان قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی کشور از حمایت‌ها و پیگیری‌های مهدی یونسی‌رستمی، استاندار مازندران، در توسعه زیرساخت‌های صنعت برق استان قدردانی کرد و این همراهی را در تسریع اجرای طرح‌های نیروگاهی و رفع موانع اجرایی مؤثر دانست.

اعتمادی با اشاره به حمایت استاندار در تأمین تجهیزات و مصالح مورد نیاز طرح‌ها، به‌ویژه در شرایط دشوار جنگی، گفت: این پیگیری‌ها موجب شد روند اجرای طرح‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود و متخصصان صنعت برق رکورد‌های قابل‌توجهی در اجرای واحد‌های نیروگاهی ثبت کنند.

وی افزود: یک واحد گازی ۱۸۳ مگاواتی در مدت ۱۳۰ روز و واحد بعدی در مدت ۹۹ روز اجرا شد که بخشی از عملیات آنها با شرایط جنگی هم‌زمان بود.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه برنامه‌های صنعت برق مازندران به یک یا دو طرح محدود نمی‌شود، توسعه ظرفیت نیروگاهی در شهرستان‌های مختلف، پیگیری طرح‌های جدید تولید برق و رفع موانع تأمین زمین، سوخت و تجهیزات را از محور‌های پیش‌رو برشمرد.

اعتمادی همچنین با اشاره به طرح نیروگاهی نوشهر، تعیین تکلیف زمین مورد نیاز این طرح را ضروری دانست و بر همکاری دستگاه‌های مسئول برای تسریع در تحویل زمین و آغاز مطالعات فنی تأکید کرد.

وی توسعه زیرساخت‌های برق، افزایش ظرفیت تولید و تقویت پایداری شبکه را از نیاز‌های مهم مازندران دانست و ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت‌ها و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، موانع اجرای طرح‌های نیروگاهی برطرف شود.

در ادامه، مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی نکا نیز از آغاز عملیات اجرایی بخش بخار این نیروگاه خبر داد و گفت: در راستای تعهدی که به استاندار مازندران داده بودیم، اجرای این بخش را آغاز کردیم و اکنون طرح در مرحله اجرا قرار دارد.