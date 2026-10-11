تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و دانشگاه ملی مهارت با هدف توسعه آموزش عالی مهارتی دریایی منعقد شد.

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و دانشگاه ملی مهارت

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و دانشگاه ملی مهارت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ با امضای تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و دانشگاه ملی مهارت، زمینه همکاری برای ایجاد و توسعه آموزشکده یا مرکز آموزش عالی مهارتی دریایی فراهم شد.

در مرحله نخست، راه‌اندازی دوره‌های کاردانی مهارتی در رشته‌های دریانوردی و مکانیک موتور‌های دریایی در اولویت قرار دارد و توسعه آموزش در رشته‌های برق و الکترونیک دریایی، تعمیر و نگهداری تجهیزات دریایی و ساخت و تعمیر سازه‌های دریایی نیز متناسب با نیاز منطقه و صنعت دنبال خواهد شد.

این همکاری با هدف پیوند آموزش عالی مهارتی با ظرفیت‌های تخصصی دانشگاه و نیاز‌های صنعت دریایی و تربیت نیروی انسانی ماهر و متناسب با نیاز‌های منطقه شکل گرفته است.