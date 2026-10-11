نمایشگاه پاییزه شهرستان زارچ با هدف عرضه کالا‌های مورد نیاز شهروندان و کمک به تنظیم بازار، در حسینیه اعظم سرچشمه برپا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرماندار زارچ گفت: این نمایشگاه با حضور ۶۰ غرفه، طیف متنوعی از محصولات شامل پوشاک، کیف و کفش، انواع خوراکی و مواد غذایی و همچنین کالا‌های اساسی از جمله برنج، مرغ و ماهی تنظیم بازار را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد.

پرویزی افزود: همچنین غرفه‌دارانی از استان‌های کرمانشاه و کرمان با عرضه محصولات و تولیدات خود در این نمایشگاه تا ۳۰ درصد تخفیف ارائه می‌دهند.

در همین راستا، جوکار، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، به همراه جمعی از مسئولان شهرستان زارچ، از بخش‌های مختلف این نمایشگاه بازدید کردند و از نزدیک در جریان نحوه فعالیت غرفه‌ها و عرضه محصولات قرار گرفتند.

نمایشگاه پاییزه زارچ از ۱۴ تا ۲۲ مهرماه از ساعت ۱۷ تا ۲۲:۳۰ در حسینیه اعظم سرچشمه دایر است و شهروندان می‌توانند در این بازه زمانی از غرفه‌های مختلف آن بازدید کنند.